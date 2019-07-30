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خبير اقتصادي: التضخم في مصر وصل لحده الأدنى

الحياة السياسية

التضخم
التضخم

المصريون ـ متابعات

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انخفاض معدلات التضخم السنوي في مصر.. لهذه الأسباب

قال الخبير الاقتصادي إيهاب سمرة، إن التضخم في مصر انخفض لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات.
وأكد أن التضخم يعني زيادة حجم السيولة في السوق مقابل المعروض من السلع وبالتالي يجد أي تاجر فرصة لرفع أسعار السلعة، وبالتالي يزيد أسعار السلع عن تكلفتها من أجل زيادة أرباح التجار، موضحًا أن ذلك كان بسبب ضعف الإنتاجية أو ضعف المعروض من السلع في الأسواق.
وأضاف «سمرة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، المذاع على قناة  «TeN»، أن البعض في البداية اتهم قرار الدولة بتعويم الجنيه بأنها السبب في ارتفاع نسبة التضخم، وهذا غير صحيح، حيث إن هذا الإجراء كان تصحيحا لوضع وقيمة الجنيه المصري، وبالتالي فإن عام 2017 شهد اضطرابات تصحيحية، ووصل نسبة التضخم وقتها لـ 31%.
وتابع: «في 2018 ابتدينا نأخذ نفسنا شوية، ونحط إيدنا على العوار الحقيقي وهو ضعف الإنتاجية وزيادة الاستهلاك».


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