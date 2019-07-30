» خناقة بين ضيوف أحمد موسى على الهواء لهذا السبب

30 يوليه 2019 - 12:40 ص

نشبت مشادة كلامية على الهواء بين أحمد عبد الفتاح، أدمن صفحة "يوميات مطلق مصري"، وهنا أحمد، باحثة في قضايا المرأة حول أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر.



وأرجع "عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الإثنين، ارتفاع نسب الطلاق أن بعض السيدات لا يرغبن في تكوين أسرة، وإنما لأغراض الإنجاب أومن أجل الحصول على شقة الزوجية من الزوج.

