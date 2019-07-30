» العاهل المغربي يدعو لتعديل حكومي قبل أكتوبر المقبل

30 يوليه 2019 - 12:50 ص

أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء الإثنين، أن الحكومة مقبلة على تعديل في تشكيلتها قبل الجمعة الثانية من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، التي تعرف افتتاح السنة التشريعية بالبرلمان المغربي.



جاء ذلك في الخطاب الملكي لذكرى عيد العرش العشرين، الذي وجهه محمد السادس للشعب المغربي.

وقال محمد السادس: "نكلف رئيس الحكومة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل(قبل افتتاح السنة التشريعية التي تبدأ عادة في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر)، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق".



واستدرك "هذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقا ء بمستوى العمل، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده".



وأضاف أن بلاده مقبلة على مرحلة جديدة ستعرف "جيلا جديدا من المشاريع"، مؤكدًا أنها ستتطلب "نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة".



وأكد الملك محمد السادس "ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة"، داعيًا جميع المغاربة، للمساهمة "الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة".



وشدد محمد السادس على أن النتائج التي يطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي تقدم عليها بلاده، لها هدف واحد هو: "تحسين ظروف عيش المواطنين".



كما أكد أن تجديد النموذج التنموي الوطني، "ليس غاية في حد ذاته؛ وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها، مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل(النهضة في جميع الميادين)".

وأفاد بأن ما يزخر به المغرب من "طاقات ومؤهلات، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه. ونحن بالفعل، قادرون على ذلك. ويظل طموحنا الأسمى، هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة".



وشدد العاهل المغربي على أن العمل يجب أن يتواصل بمزيد من "الالتزام والمسؤولية، في تدبير الشأن العام، والتجاوب مع انشغالات المواطنين".

وحث على التركيز على الرفع من مستوى "الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن أداء المرافق العمومية".