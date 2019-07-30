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وزير يمني: الحوثيون مسؤولون عن قصف السوق الشعبي بصعدة

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"الحوثيون" يحظرون مكبرات الصوت في التراويح

المصريون ووكالات

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وزير سعودى يلتقى رئيس "الحشد الشعبى"

اتهم وزير في الحكومة اليمنية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بقصف سوق شعبي في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، معقل الجماعة، أقصى شمالي البلاد، الإثنين، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
وقال وزير الإعلام، معمر الإرياني في سلسلة تغريدات له على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، مساء الإثنين، إن "الحوثيين قصفوا بصواريخ الكاتيوشا سوق منطقة آل ثابت في المديرية الحدودية مع السعودية".
وأضاف "هذه الجريمة المروعة التي ارتكبتها المليشيا الحوثية بحق أبناء المنطقة كعقاب جماعي على مواقفهم الوطنية الرافضة للانقلاب والمؤيدة للحكومة".
وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة إدانة الهجوم.
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحوثيين في بيان للمتحدث باسم وزارة الصحة بحكومتهم (غير معترف بها)، يوسف الحاضري، عن مقتل 13 مدنياً وإصابة 26 آخرين بقصف جوي على لاسوق الشعبي حمّل مسؤوليته لمقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية.
من جانب آخر لم يصدر أي تعليق من التحالف حول الحادث. 

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