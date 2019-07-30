ابنة نور الشريف تفجر مفاجأة مدوية عن اتهامها المشين للفيشاوي

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الفنان الراحل فاروق الفيشاوي
الفنان الراحل فاروق الفيشاوي

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فاروق الفيشاوي

مي نور الشريف

كشفت مي نور الشريف حقيقة حديثها المشين عن الفنان الراحل فاروق الفيشاوي في "شات" خاص بينها وبين أحد أصدقائها.

ونفت "مي" أي علاقة لها بالصفحة التي نشرت كلاما على لسانها يدين الفنان فاروق الفيشاوي بكلمات مسيئة.

وأشارت إلى أنها لا تملك سوى حساب واحد يعرفه الجميع ، مشيرة إلى أن نشر هذا الكلام على لسانها تم من خلال صفحة مفبركة.

وكانت صفحات تداولت إساءات بالغة من صفحة منسوبة لـ"مي نور الشريف" تتحدث فيها بشكل سيء عن الراحل فاروق الفيشاوي ، قائلة: "كنت بخاف على نفسي منه".

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