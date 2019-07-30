» رئيس مهرجان الإسكندرية: لن نهديه لفاروق الفيشاوي وهذه أسبابنا

30 يوليه 2019 - 08:15 ص

أكد رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما أمير أباظة صعوبة إهداء دورة مهرجان الإسكندرية القادم للفنان فاروق الفيشاوي.



وقال "أباظة" في تدوينة عبر حسابه بـ"فيس بوك" : ""الحمد لله إن مهرجان الإسكندرية، قد أدخل البهجة إلى قلب الفنان الكبير فاروق الفيشاوي خلال حياته ووجوده بيننا، بل إن الإسكندرية هو المهرجان الوحيد الذي كرم الفنان الكبير في مصر في حياته، وهذا يحسب للمهرجان.

وبعد رحيله بدأت المهرجانات تتسابق لتكريمه، كما بدأ أصدقاء أعزاء يطالبون مهرجان الإسكندرية بتكريمه مرة أخرى أو إهداء الدورة القادمة له".

وأضاف: "وعندما قررنا إهداء الدورة في 2014 للفنان الكبير نور الشريف، كان آخر تكريم مصري له في حياته وهو النهج الذي ارتأيناه للجائزة بشرط أن يكون التكريم في حياة الفنان حتى يستمتع بالاختيار وباحتفاء زملائه وتلامذته في حياته، وهي القاعدة التي سار عليها المهرجان عندما أهدى دوراته إلى كبار الفنانين محمود ياسين ويسرا وحسين فهمي ونادية لطفي أطال الله في أعمارهم جميعا بقدر ما أمتعونا".

وأكمل أباظة "وكما اعتدنا خلال السنوات الماضية أن نبدأ الإعداد من بداية العام في الأول من يناير حتى يخرج المهرجان بالصورة اللائقة باسم مصر والإسكندرية وبتاريخه الطويل وليس من المعقول أن ننتظر حتى قبل المهرجان بشهرين في انتظار رحيل أحد الفنانين لكي نهديه دورتنا، ومع ذلك فإن المهرجان سيحتفي لا بفاروق الفيشاوي وحده بل بكل من رحل عن حياتنا من السينمائيين والفنانين بالشكل اللائق".