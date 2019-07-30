» الغندور يكشف عن خطأ إداري للأهلي قد يسحب منه الدوري

30 يوليه 2019 - 08:23 ص

عبر خالد الغندور - مقدم برنامج "الزمالك اليوم" - عن حزنه لخسارة فريقه لبطولة الدوري العام ثم خسارته أمام الأهلي.



وعبر "الغندور" عن استيائه من أداء اتحاد الكرة ، مؤكدًا أنه لم يسمح للزمالك بقيد حارس إضافي بعد إصابة جنش رغم أن الإصابة حدثت مع المنتخب بسبب التدريبات الشاقة.





وأضاف: "جاء هذا رغم أن عقد رمضان صبحي مع الأهلي انتهى يوم 30 يونيو 2019 قبل أن يجدد النادي الإعارة، لكن هل يحق أن يلعب أمام المقاولون والزمالك رغم أن إعارته تنتهي في 30 يونيو؟ لا أعرف".

وأتم الغندور قائلا: "من المفترض أن يشكو الزمالك الاتحاد المصري لكرة القدم إذا كان له الحق في هذا الأمر".