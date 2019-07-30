أحمد موسى فى مأزق.. والسبب صادم

فشل الإعلامي أحمد موسى في تهدئة ضيوف برنامجه، على الهواء عقب مشادة كلامية حادة نشبت بين كل من أحمد عبد الفتاح، أدمن صفحة "يوميات مطلق مصري"، وهنا أحمد، باحثة في قضايا المرأة حول أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر .



وأكد"عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ارتفاع نسب الطلاق لأن بعض السيدات لا يرغبن في تكوين أسرة، وإنما لأغراض الإنجاب أو من أجل الحصول على شقة الزوجية من الزوج .



ومن جانبها، قالت هنا أحمد، باحثة في قضايا المرأة إن الحالة التي يتحدث عنها أدمن صفحة "يوميات مطلق مصري" حالات فردية لا يجوز تعميمها، مؤكدة أن هروب الرجل من المسئولية، وغياب التواصل، والعنف والخيانة، وتدخل الأهل في حياة الزوجين من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق .



ومن جهته حاول الإعلامي السيطرة علي الحوار لكنه دون جدوى، حيث ارتفعت أصوات ضيوفه بالأستوديو ليجد موسي نفسه في مأزق من موقف ضيوفه الحادة تجاه قضية الطلاق ".

شاهد الفيديو..https://www.youtube.com/watch?v=4ysfj73h9B4