  • الثلاثاء 30 يوليه 2019
  • بتوقيت مصر10:39 ص
بحث متقدم

مسجد باسم فنانة شهيرة في دولة خليجية

مرتضى منصور

الزمالك ضم صفقة عربية لن تقل عن بن شرقي

الملك سلمان

مؤثر.. الملك سلمان يؤدى صلاة الجنازة على شقيقه

شرطة الكويت

الكويت.. فضيحة دكتورة تهز إحدى الوزارات

محمد الرشيد العثمان

وفاة أبرز فرسان التليفزيون السعودى

نيمار

قرار نهائي بشأن اغتصاب نيمار لفتاة برازيلية

علب عصير

علب عصير بالمخدرات لمستشفى أمراض عقلية

الحج

حريق هائل بأحد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

تامر أمين

إعلامي: رجوع الزوج مبكرًا هيزود السكان.. كفاية خراب

صورة

مقاتلة إسرائيلية تستهدف مواقع عراقية

شاهد..

أحمد موسى فى مأزق.. والسبب صادم

آخر الأخبار

أحمد موسى
أحمد موسى

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

أغرب تعليق لـ"موسى" على ارتفاع نسب الطلاق

#

"موسي" لـ الزمالك : صرفتم ملايين عشان الدورى

#

موسى: "اللي حصل كارثة ومش هيعدي بسهولة"

#

موسى يفاجيء حسن شحاتة بسؤال عن المنتخب .. ليرد: متحرجنيش

الضحايا

دور جديد

خالد شيخ محمد


فشل الإعلامي أحمد موسى في تهدئة ضيوف برنامجه، على الهواء عقب مشادة كلامية حادة نشبت بين كل من أحمد عبد الفتاح، أدمن صفحة "يوميات مطلق مصري"، وهنا أحمد، باحثة في قضايا المرأة حول أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بمصر . 

وأكد"عبد الفتاح"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، ارتفاع نسب الطلاق لأن بعض السيدات لا يرغبن في تكوين أسرة، وإنما لأغراض الإنجاب أو من أجل الحصول على شقة الزوجية من الزوج . 

ومن جانبها، قالت هنا أحمد، باحثة في قضايا المرأة إن الحالة التي يتحدث عنها أدمن صفحة "يوميات مطلق مصري" حالات فردية لا يجوز تعميمها، مؤكدة أن هروب الرجل من المسئولية، وغياب التواصل، والعنف والخيانة، وتدخل الأهل في حياة الزوجين من أسباب ارتفاع نسبة الطلاق . 

ومن جهته حاول الإعلامي السيطرة علي الحوار لكنه دون جدوى، حيث ارتفعت أصوات ضيوفه بالأستوديو ليجد موسي نفسه في مأزق من موقف ضيوفه الحادة تجاه قضية الطلاق ".



 شاهد الفيديو..

 https://www.youtube.com/watch?v=4ysfj73h9B4

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

إذ يخوفونك بالآخرة!!

محمود سلطان

ماذا لو ربح نجيب أزمة مارس؟

فراج إسماعيل

الطلاق في مصر..قنبلة على الأعتاب

د. هشام الحمامي

هل كان عمر بن عبد العزيز ظالماً لأهل الكتاب؟

د. عبد الآخر حماد

مستقبل الحضارة الغربية

ياسر أنور

مشروع عمر الفكري (2).. النزوع إلى حل المشكلات

د. شريف الدخميسي
شارك معنا

اخترنا لك

» الموت يفجع ممثلاً لبنانيًا شهيرًا
» وفاة أبرز فرسان التليفزيون السعودى
» مفاجأة مدوية في تحقيقات اغتصاب طفلة بدار السلام
» الغندور يكشف عن خطأ إداري للأهلي قد يسحب منه الدوري
» رئيس مهرجان الإسكندرية: لن نهديه لفاروق الفيشاوي وهذه أسبابنا
» مرتضى: جلبت لكم صفقة عربية كبرى ستظهر في النادي اليوم
» شريف مدكور يصدم محبيه بتطور مؤلم في علاجه من السرطان
» واتساب يزلزل العالم بتحديث جديد
» محمد عواد: "متمسك بالانتقال إلى نادي الزمالك"
» العاهل المغربي يدعو لتعديل حكومي قبل أكتوبر المقبل
» خناقة بين ضيوف أحمد موسى على الهواء لهذا السبب

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:40

  • شروق

    05:15

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:57

  • عشاء

    20:27

من الى
طلاب الثانوية العامة أثناء التنسيق الالكترونى للجامعات
الجماعة الإسلامية تجدد احترامها للدولة: احترام السلطة لا يأتى إلا بخير
حجاج
بائعو الصحف
كافيهات البنات.. ترفيه وأشياء أخرى