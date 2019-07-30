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السلطات السودانية تعفو عن البشير لهذا السبب

الحياة السياسية

البشير
البشير

وكالات - الدويني فولي

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السودان

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حراسة

البشير

أمنية

سمحت السلطات السودانية، للرئيس المعزول عمر البشير، بحضور مراسم جنازة والدته التي توفيت أمس الإثنين.

وبحسب مصادر تحدثت لصحيفة "السوداني"، "سمحت السلطات في السودان بخروج الرئيس المعزول عمر البشير من مقر اعتقاله في سجن كوبر للمشاركة في تشييع والدته التي توفيت يوم أمس الإثنين في مستشفى السلاح الطبي بالخرطوم".

وبحسب الصحيفة: "شهد البشير، الذي خرج برفقة شقيقه، عبد الله، ووزير الدفاع الأسبق، عبد الرحيم محمد حسين محب، صلاة الجنازة، وسط انتشار شرطي كثيف بمحيط سكن الأسرة".

ووفقًا لشهود عيان تحدثوا للصحيفة السودانية، فإن "البشير أحيط بحراسة أمنية محدودة، وورى جثمان الفقيدة بمقابر حمد في الخرطوم بحري".

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