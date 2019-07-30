إعلامي: رجوع الزوج مبكرًا هيزود السكان.. كفاية خراب

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الطلاق

المقاهى

النهار

تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين، على قرار محافظ الإسماعيلية بإغلاق المقاهي الساعة الواحدة صباحًا بسبب زيادة نسبة الطلاق، قائلاً: "ظاهرة الطلاق يجب التصدي لها، لكنه لا يوجد علاقة بين ارتفاع نسبة الطلاق، وتوقيت إغلاق المقاهى".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "لو الراجل رجع بيته قبل الساعة واحدة، الخناقات هتزيد، وتقطيع الهدوم هيزيد، ونسب الطلاق هتزيد، هترجع بيتك قبل الساعة واحدة هطلق مراتك مفيهاش كلام".

وتابع أن عودة الرجل لمنزله مبكرًا، قد يؤدي إلى زيادة نسبة السكان، معقبًا: "هيبقى خراب من الناحية التانية".

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