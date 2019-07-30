» وفاة أبرز فرسان التليفزيون السعودى

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محمد الرشيد العثمان

وكالات - الدويني فولي

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توفى مساء الإثنين، المذيع السابق، محمد الرشيد العثمان، أحد أبرز فرسان التليفزيون السعودي لـ 4 عقود في مدينة الرياض. 

ونعى العديد من الإعلاميين الفقيد "الرشيد"، وأشادوا بمواقفه ومشاركته ومهمات عمله العديدة والمميزة، وبذله الجهد والعطاء أثناء عمله الإعلامي ومسيرته، إذ يعد أحد أبرز فرسان الإذاعة والتليفزيون، وأعد وقدم برامج مختلفة، وشارك في تغطية مناسبات رسمية، وقرأ نشرات الأخبار، ومن أشهر البرامج التي قدمها الراحل: "ونّة قلب"، و"استديو رقم 1".

ومن المقرر أن تقام عليه الصلاة، عصر اليوم الثلاثاء بمسجد الراجحي في مدينة الرياض، ويقام العزاء في منزله بحي العزيزية في الرياض.

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