"البيئة" عن ظهور أفعى الطريشة بالتجمع: "شيء متوقع"

30 يوليه 2019 - 10:41 ص

رد أيمن حمادة، مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، على ما تردد بشأن ظهور أفعى الطريشة في منطقة التجمع الخامس، قائلا: "الطريشة يعيش في أماكن صحراوية، ورملية"



وأضاف "حمادة"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ظهور الطريشة في التجمع الخامس أمر متوقع كون وجود مناطق صحراوية به، معقبا: "فور التأكد من وجود الطريشة سنرسل فريقا للمتابعة.



وأكد أن الطريشة وغيرها من الحيوانات لا تهاجم الإنسان إلا إذا شعرت بتهديد، منوهًا بأن الطريشة لن تكون خطرًا على المواطنين، ولن تدخل عمارة سكنية.

