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الكويت.. أفغانيون يستدرجون توأمًا مصريًا ويغتصبونه

عرب وعالم

أمن الكويت
أمن الكويت

وكالات - الدويني فولي

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الكويت

أطفال

اغتصاب

هتك عرض

مصرى

واقعة مؤسفة شهدتها الكويت، حيث تجرد 3 عمال من جنسية أفغانية من إنسانيتهم، وارتكبوا جريمة شنعاء هزت الرأي العام، حيث قام المتهمون باستدراج توأم من جنسية مصرية إلى مكان بعيدًا، وقاموا بهتك عرضهما، إلا أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض عليهم.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، أمرت النيابة العامة بحجز ثلاثة أفغانيين تجردوا من إنسانيتهم، ودنسوا براءة توأم مصري استدرجوهما إلى منطقة مطاطي، ثم تواروا عن الأنظار إلى أن أُلقي القبض عليهم وأحيلوا إلى الجهات المختصة لينالوا جزاء فعلتهم.

وأكدت الصحيفة، أن والد المجني عليهما وبعد إبلاغه بما حصل مع نجليه قصد أحد أقسام الشرطة بمحافظة العاصمة، وقدّم بلاغًا أفاد فيه أن ابنيه التوأم 11 عامًا كانا يلهوان بعيدًا عنه على شاطئ البحر.

وأضاف والد المجني عليهما، أن ابنيه كانا قرب أحد المطاعم الشهيرة، فاقترب منهما ثلاثة أشخاص يعرفهم من الجنسية الأفغانية، واستدرجوهما إلى قرب منطقة مطاطي واعتديا عليهما جنسيًا، ثم فروا هاربين، وأدلى ببيانات المتهمين، وذكر أنهم اعتادوا التواجد يوميًا على شاطئ البحر على متن قارب يتم نفخه بالهواء قرب منطقة بنيد القار.

وتابعت الصحيفة، أن رجال الأمن أبلغوا وكيل النائب العام بالواقعة، فأمر بتسجيل قضية هتك عرض أحيلت إلى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية للتحقيق فيها.

 

وقالت الصحيفة، إن الأمن قام برصد الموقع ومراقبة كل ما يحدث فيه، واستطاعوا تحديد مكان المتهمين الثلاثة، وألقوا القبض على اثنين منهم، بينما حاول الثالث الهرب، وتمت ملاحقته حتى سقط في القبضة الأمنية وأحيل مع شريكيه إلى المخفر المختص.

وقال مصدر أمني إنه بعد التحقيق مع المتهمين واعترافهم بالتهمة المنسوبة إليهم أمر وكيل النائب العام باحتجازهم على ذمة القضية المسجلة بحقهم.

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