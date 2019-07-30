قرارات مفاجئة لوزير العدل السعودي

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الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل السعودي
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متابعات - أمينة عبد العال

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أصدر الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل السعودي، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء العديد من القرارات المفاجئة، تضمنت قراراً بتعديل المادة (6/7) وإلغاء المادة (75/1) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

وتضمن تعديل المادة (6/7) على أنه “عند نظر المنازعة المتعلقة بالشيك يشترط لوقف التنفيذ قيام المنفذ ضده بإيداع قيمة الشيك في حساب محكمة التنفيذ ما لم تقرر الدائرة ناظرة النزاع خلاف ذلك".

فيما كانت تنص المادة (75/1) الملغاة على أنه "إذا كان الحكم بعودة الزوجة إلى زوجها يتضمن التزامات مالية على الزوج أمر قاضي التنفيذ بأخذ إقرار على الزوجة بضمان الالتزامات المالية حال امتناعها، فإذا نفذ الزوج هذا الالتزام ولم تنفذ الزوجة؛ فللزوج حق المطالبة لدى قاضي الموضوع".

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه وزارة العدل المستمر نحو اختصار الإجراءات للتيسير على المستفيدين والمتقاضين لا سيما في قضايا الأحوال الشخصية وقضايا المرأة، وصولاً إلى خدمات عدلية بجودة ومعايير تحقق التميز المؤسسي.


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