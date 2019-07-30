"التعبئة والإحصاء": الصعيد سبب زيادة الفقر

30 يوليه 2019 - 01:08 م

قال عبد الحميد شرف، رئيس قطاع الإحصائيات السكنية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، إن أحد أهم أسباب ارتفاع نسبة الفقر هو الصعيد بسبب زيادة عدد المواليد، وهو ما يحتاج إلى زيادة الاهتمام بخفض نسب المواليد.



وشدد "شرف"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الثلاثاء، على ضرورة توفير فرص عمل فى الصعيد حتى يساهم ذلك فى خفض المواليد، حيث إن أهالي الصعيد ينظرون إلى كثرة الأبناء على أنهم وسيلة للحماية من الفقر.



وتابع رئيس قطاع الإحصائيات السكنية بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، بأن مصر من أفضل الدول التي تمر بإصلاح اقتصادي، حيث لم ترتفع نسبة الفقر بشكل كبير بسبب برامج الحماية الاجتماعية.

