"المصيف" سبب غياب فنانة شهيرة عن عزاء الفيشاوي

رغم الصداقة الكبيرة التي تجمع الفنان فاروق الفيشاوي بالفنانة نرمين الفقي منذ سنوات طويلة، وهو ما أثار شائعات كثيرة عن زواجهما، لم تحضر "الفقي" جنازة الراحل، مبررة ذلك بأنها في إجازة خارج البلاد.

وكشفت الفقي سبب غيابها عن عزاء الفنان فاروق الفيشاوي، الذي أقيم يوم الأحد الماضي، في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد في مدينة 6 أكتوبر.

جاء توضيح الفقي ردًا على أحد المتابعين، الذي وجه لها سؤالًا عبر حسابها على الإنستجرام، كاتبًا: "هو ليه إنتي مروحتيش تعزي عائلة فاروق الفيشاوي". لترد عليه: "لأني للأسف في الخارج قبل معرفتي بالخبر الحزين.. الله يرحمه ويغفر له لأنه من أجمل الأصدقاء، للأسف بقت عملة نادرة".