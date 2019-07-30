"بن سلمان" يتلقى برقية عاجلة من حميدتى

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بن سلمان

حميدتي

الامير بن بندر

أرسل الفريق أول محمد حمدان دقلو المعروف بـ"حميدتي" برقية تعزية إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.

وأعلنت وكالة الأنباء السعودية، نبأ الوفاة، مساء الأحد الماضي.

ويعد الأمير الراحل هو الابن العاشر من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود.

ودفن جثمان الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، الشقيق الأكبر للملك سلمان، أمس الإثنين، بعد أداء صلاة الجنازة عليه في المسجد الحرام.

نشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" صورًا لمشاركة الملك سلمان بن عبد العزيز، صلاة الجنازة على الأمير بندر بن عبد العزيز في المسجد الحرام.


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