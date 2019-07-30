رد غير متوقع من " الحلفاوي".. عن سؤال " التمثيل حلال"

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الحلفاوي
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نبيل الحلفاوي

التمثيل

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد متابعيه عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، بشأن إذا كان التمثيل حلال أما لا، موضحًا أنه لا يخوض مناقشات دينية.

وقد اعتاد "الحلفاوي" مع متابعيه عبر موقع  "توتير"، والمناقشة حول الأمور المتعلقة بالأحداث الجارية.

 وقد جه أحد المتابعين مؤخرًا سؤالاً للفنان الكبير قال من خلاله "سؤال يا قبطان، ممكن تقنعني إن التمثيل حلال؟".

وردًا على ذلك السؤال قال نبيل الحلفاوي: "لا أخوض في مناقشات دينية هنا".

وفي الأيام الماضية، احتفل نبيل الحلفاوي مع متابعيه بفوز النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز النسخة 60.

كتب الحلفاوي عبر حسابه "كل دوري وأنتم طيبين. ربنا ما يقطع لنا عادة. ولا يقطع لكم عادة.. يا حبايبنا".

كما حرص على تقديم تهنئة خاصة لمجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، كذلك هنأ كابتن الفريق حسام عاشور الذي فاز مع الأهلي بـ12 بطولة دوري، كذلك عبر عن سعادته بتألق اللاعب حسين الشحات في المباراة.


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