» مروع.. مزارع يقتل نجل أخيه.. بسبب " القات"

30 يوليه 2019 - 02:37 م

ارتكب أخ جريمة قتل بشعة لأبن شقيقه بسبب نبات القات المخدر، حيث أقدم مواطن يمني على قتل ابن أخيه في إحدى مزارع القات بمنطقة الرعينة في محافظة تعز.

وأكد شهود عيان، أن اليمني حمود فرحان أطلق وابلا من الرصاص على ابن أخيه علاء عبدالله فرحان؛ بسبب خلاف بسيط حول شجرة قات.

وبعد ارتكابه الجريمة البشعة فر هاربا، فهو مطلوب أمنيا على ذمة قضايا سابقة، فيما طالبت أسرة المجني عليه بسرعة القبض على الجاني وتسليمه للعدالة.