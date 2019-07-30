ذاكرًا مصر.. «ترامب» يعلن مخططًا لتكرار 11 سبتمبر

30 يوليه 2019 - 05:04 م

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اعتقال السلطات فى مدينة تاكسون، لمجموعة من الصوماليين كانوا فى طريقهم إلى مصر للتخطيط لهجمات مماثلة لأحداث 11 سبتمبر.

وقال "ترامب"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "إن السلطات الأمريكية اعتقلت لاجئين صوماليين في مدينة تاكسون الأمريكية، كانوا في طريقهم إلى مصر".

وأضاف "ترامب": "كان هؤلاء اللاجئون على تواصل مع وكيل لصالح الجماعات الإرهابية. وقال أحدهم: أفضل شيء هو أن ينتصر داعش أو تقع هجمات أخرى مماثلة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر".