صورة.. الجيش المصري يحول "كلاشينكوف" لسلاح فتاك

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أدخل الجيش المصري تعديلاً على أحد أقوى الرشاشات الروسية في العالم، ليتم تحويله إلى سلاح قاذف عبر دمجه مع قاذفة القنابل 203 الأمريكية.

وقالت شبكة "روسيا اليوم": "ظهر السلاح "الهجين"، في واحدة من صور التدريبات الخاصة بالجيش المصري، حيث تم التقاط الهجين المثير للاهتمام".

وأضافت "يبدو أن استخدام مثل هذه النماذج "الغريبة أيديولوجيا" من الأسلحة لم يتم وضعها في أي مكان كمكمل ضروري لبعضها البعض، لكن النزاعات العسكرية العديدة حول العالم بمجموعة متنوعة من الأسلحة تجعل مثل هذا الخليط الفتاك حقيقيًا تمامًا".

علاوة على ذلك، أشارت إلى أن الجيش المصري في تاريخه يتمتع بتجربة غنية في التعاون العسكري التقني مع كل من المجمع الصناعي العسكري للاتحاد السوفيتي والصناعة العسكرية في الغرب.

وكلاشينكوف هو سلاح هجومي رشاش صممه الروسي ميخائيل كلاشنكوف في عام 1941، وجربت لأول مرة من قبل الجيش الروسي في عام 1947، وفي عام 1950 أنتج بكميات كبيرة في مصنع IZH ليدخل السلاح في عام 1955 للخدمة في الجيش الروسي كسلاح فردي رئيسي.

وقد قامت عدد من الدول خاصة ما كان يسمى بدول المعسكر الشرقي بصناعة بندقية كلاشنكوف، ومنها مصر..

أنتجت شركة المعادي للصناعات الهندسية في مصر نسخة محلية يطلق عليها رشاش المعادي وكان ذلك في السبعينيات، ولازال مستخدمًا لدى الجيش المصري.



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