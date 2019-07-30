» بيان من "المالية" السعودية بشأن عجز الموازنة

30 يوليه 2019 - 05:54 م

أعلنت وزارة المالية السعودية، اليوم الثلاثاء، تراجع قيمة عجز الميزانية نحو 86.3 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من 2019.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن عجز الميزانية خلال النصف الأول 2019، بلغ 5.7 مليارات ريال (1.5 مليار دولار) مقابل 41.7 مليار ريال (11.11 مليار دولار) في الفترة المقابلة من 2018.

وأشار البيان إلى ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 15 بالمئة، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6 بالمئة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.

وأشار البيان إلى ارتفاع الدين العام بالسعودية (محلي وخارجي)، إلى 627.8 مليار ريال (167.3 مليار دولار) في نهاية النصف الأول الماضي، مقابل 559.9 مليار ريال (149.2 مليار دولار) في نهاية 2018.

وعلى أساس فصلي، بلغ عجز الميزانية السعودية 33.52 مليار ريال (8.9 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الجاري، بعدما سجلت فائضا قيمته 27.8 مليار ريال (7.4 مليارات دولار) في الربع الأول 2019.

وفي 24 أبريل/ نيسان الماضي، قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن ميزانية بلاده خلال الربع الأول من 2019، سجلت أول فائض لها منذ 2014.

وكانت السعودية، أعلنت أضخم موازنة في تاريخها لعام 2019، بإنفاق 295 مليار دولار، مقابل إيرادات بـ260 مليار دولار، متوقعةً عجز قيمته 35 مليار دولار.

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