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وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي

قبل مواجهتها بتهم فساد.. هروب وزيرة جزائرية إلى فرنسا

قبل مواجهتها بتهم فساد.. هروب وزيرة جزائرية إلى فرنسا

عرب وعالم

وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي
وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي

وكالات

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قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية نقلاً عن وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية تلمسان الجزائرية، إن وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي فرت إلى فرنسا قبيل مواجهتها بتهم فساد مالي.

وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان اليوم، إنه لم يتم الاستماع بعد لوزيرة الثقافة السابقة والوالي السابق لتلمسان عبدالوهاب نوري في قضية "تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة واختفائها مباشرة بعد استعمالها في تظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".

وذكر أنه "استحال على قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة الاستماع لكلا الطرفين بسبب فرار خليدة تومي إلى فرنسا وإصابة عبد الوهاب نوري بمرض عضال وعدم قدرته على التوجه للمحكمة المذكورة".

وأضاف أنه "تم بمحكمة تلمسان الاستماع في هذه القضية لعدة أطراف وهم مدير الثقافة لتلمسان وأعضاء الهيئة المنظمة لتظاهرة تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية والمحاسب والمراقب المالي والشركة المستوردة للخيمة العملاقة وقابض الجمارك بميناء الغزوات".

"واتضح من خلال التحقيق مع هؤلاء أن الخيمة العملاقة تم استيرادها من ألمانيا وجاءت في رحلة خاصة ومستعجلة عبر ميناء الغزوات لاستغلالها في حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية واختفاءها بعد ذلك"، وفق المصدر ذاته.

وقال وكيل الجمهورية لدى محكمة تلمسان، إن "المحكمة تطالب بنسخة من التقرير الذي أعده مجلس المحاسبة سنة 2013 للاطلاع عليه وتحديد الخروقات التي سجلت آنذاك"، لافتا إلى أن "مصالح الأمن لا تزال تحقق مع مصالح الولاية والمالية في هذه القضية".

يذكر أن النيابة العامة لتلمسان أمرت بفتح تحقيق في قضية تضخيم فواتير شراء الخيمة العملاقة بعد استعمالها في تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية" في أبريل 2011 واختفائها بعد ذلك والتي قدرت قيمة اقتنائها آنذاك بـ200 مليون دينار وفق ذات المصدر، الذي أشار إلى أن التحقيق "سيسمح لا محال بفك خيوط قضايا أخرى والكشف عن ثغرات مالية وصفقات مشبوهة أخرى خلال تظاهرة "تلمسان عاصمة للثقافة الإسلامية".


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