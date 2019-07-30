فنانة شهيرة تظهر بفستان رانيا يوسف الجرئ

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ياسمين ورانيا
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محمد فضل- متابعات

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ظهرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، بفستانا أنيقا، وصف بالجرئ عندما ظهرت به من قبل الممثلة رانيا يوسف.

وكانت الفنانة رانيا يوسف ظهرت بنفس الفستان في حفل خاص في إبريل 2019، ولكن ياسمين أضافت ارتداء Top من الدانتيل.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلًا، وسخر البعض من ظهور ياسمين عبدالعزيز بنفس الفستان الذي ظهرت به من قبل رانيا يوسف وسخر البعض منها، خاصة أن الفستان ضيق وقصير لأسفل الركبة.

وفجرت ياسمين عبد العزيز مفاجأة من العيار الثقيل، خلال استضافتها فى حلقة برنامج "معكم" الذى تقدمه الاعلامية منى الشاذلى، ومقررعرضها أول أيام عيد الأضحى المقبل، حيث أعلنت ياسمين عن نيتها "الزواج" مرة أخرى، وذلك عندما وجهت منى الشاذلى سؤال قائلة" بتفكرى تتجوزى تانى"، فردت ياسمين "طبعا هتجوز تانى"، وذلك على خلفية الإعلان عن طلاقها الفترة الماضية.

وفتحت ياسمين قلبها وتحدثت عن أعمالها الفنية، خصوصا مسلسلها الأخير "لآخر نفس"، والذى عرض فى رمضان الماضى، محققا نجاحا جماهيرياً كبيرا، من إخراج حسام على، وإنتاج شركة سينرجى، كما تحدثت ياسمين عن علاقتها بأصدقائها أحمد حلمى والسقا ومنى زكى وكريم عبد العزيز، وأخرون، وتصريحات أخرى لأول مرة.

يشار إلى أن ياسمين عبد العزيز قدمت أخر أعمالها مسلسل "لآخر نفس" فى رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته النجوم فتحى عبد الوهاب، وأحمد صلاح حسنى، واحمد العوضى، وثراء جبيل، ومراد مكرم، واخرون، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية، وإخراج حسام على، وإنتاج سينرجى .




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