استخرج جثة والدته بعد عامين من دفنها فكانت المفاجأة

30 يوليه 2019 - 06:09 م

أقدم شاب مصري، أمس الإثنين، على نبش قبر والدته المتوفية، وأخرج جثتها للصلاة عليها، ظنًا منه بأنها عادت للحياة في محافظة مطروح.

وتقدم الأهالي ببلاغ للشرطة يفيد بقيام الشاب بإخراج جثة والدته ونقلها للمسجد والصلاة عليها.

وتبين للجهات الأمنية صحة الواقعة، وتم إلقاء القبض على الشاب، ويدعى مصطفى رجب عدلي “ 22 سنة“.

واعترف الشاب في التحقيقات أن هاتفا جاء له في المنام يقول له إن أمه ما زالت على قيد الحياة، فقرر أن يخرجها لكي يصلي عليها.

ونشر الأهالي صورا لوالدته على مواقع التواصل الاجتماعي، وفجروا مفاجأة مؤكدين أن جثة والدة الشاب مازالت على حالتها، ولم تتحلل حتى الآن رغم وفاتها منذ حوالي عامين.

وقام الشاب بوضع جثة والدته أمام المسجد بعدما فشل في إدخالها، وصلى عليها على مرأى من أهالي المنطقة، وبعدها أعاد الأهالي دفنها مرة أخرى، وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.









