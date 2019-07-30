عبدالخالق عبدالله يوضح مقصده من تغريدة أثارت الجدل

30 يوليه 2019 - 06:25 م

كشف الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله المستشار السياسي السابق لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، حقيقة مقصده من تغريدته الغامضة : ”لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم“ حول اليمن .

وقال عبدالخالق عبدالله في تصريحات نقلها موقع “إرم نيوز” الامارتي ”لم يكن هناك من وراء التغريدة مقصد سوى أن الواحد يقرأ المشهد اليمني كما هو ويحزن له ويعبر عن استيائه لما وصل إليه اليمن، ومن بين ما وصل إليه كما أراه كمتابع هو أن اليمن لن يكون بعد اليوم موحدًا وواحدًا“.

وأضاف: ”مطلب الانقسام كان قائمًا قبل الحرب وقد زاد أخيرًا، والتشتت اليمني ربما كان قائمًا قبل الحرب وأصبح واضحًا كل الوضوح اليوم، والمسؤولية بالكامل تقع على جماعة الحوثي لإيصال اليمن لهذا الوضع السياسي البائس“.

وحول ما إذا كانت مؤشرات أو معطيات رسمية من أي جهة جعلته ينحى هذا المنحى في تحليله للوضع في اليمن، شدد عبدالخالق على أن ”كل من يتابع وضع اليمن -وليس أنا فقط، وأنا من بين من يتابعون الوضع اليمني- لا يحتاج إلى دليل أكثر مما هو قائم على أرض الواقع“.

ولفت إلى أن ”الجنوب سعى للانفصال قديمًا ويسعى إليه حاليًّا أكثر من أي وقت آخر ولن يقبل بحكم الحوثي، والمناطق المحررة في اليمن في مأرب وفي الشريط الغربي الساحلي لا يمكن تحت أي ظرف أن تخضع وأن تقبل بسيطرة الحوثي“.



لن يكون هناك يمن واحد موحد بعد اليوم. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) July 28, 2019