تفاصيل القبض على "الخلية الصومالية" بأمريكا

30 يوليه 2019 - 06:46 م

كشف مكتب لتحقيقات الفيدرالية الأمريكي "FBI "، تفاصيل اعتقال شخصين اليوم الجمعة الماضي في مطار توكسون الدولي، لتآمرهم من أجل الانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اعتقال السلطات فى مدينة توكسون، لمجموعة من الصوماليين كانوا فى طريقهم إلى مصر للتخطيط لهجمات مماثلة لأحداث 11 سبتمبر.

وقال "ترامب"، فى تغريدة له على موقع "تويتر": "إن السلطات الأمريكية اعتقلت لاجئين صوماليين في مدينة تاكسون الأمريكية، كانوا في طريقهم إلى مصر".

وأضاف "ترامب": "كان هؤلاء اللاجئون على تواصل مع وكيل لصالح الجماعات الإرهابية. وقال أحدهم: أفضل شيء هو أن ينتصر داعش أو تقع هجمات أخرى مماثلة لهجمات الحادي عشر من سبتمبر".

وحسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية، عن الـ"FBI " فإن أحمد محمد، 21 عامًا، وعابدي يماني حسين، 20 عامًا، تم القبض عليهم في المطار يوم 26 يوليو من الشهر الجاري، وأظهرت التحقيقات المبدئية أن الشخصين المضبوطين كانا على اتصال بعميل سري داعم لتنظيم داعش.

وأكد مكتب التحقيقات الفيدرالية أن "محمد" بدأ التواصل مع عميل سري تابع للتنظيم على أحد مواقع التواصل الاجتماعي -لم يذكر اسمها- في أغسطس 2018م، واستمر التواصل حتى شهر ديسمبر.

وأوضح أن "محمد" و"حسين" أردا السفر للقتال في الخارج من أجل تنظيم داعش، وعرضا أيضًا تنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب التحقيقات التي أجريت أيضا، فإن "محمد" قال لعميل "داعش": "إذا ذهب لسوريا، أريد أن أكون قاطعا للرءوس"، وتمكن "محمد" من عقد عدة لقاءات مع ذلك العميل وأحضر "حسين" معه في إحدى الاجتماعات.

وأظهرت المراسلات بين المتهمين وعميل داعش، أن "حسين" أراد أن يكون على الخطوط الأمامية لمناطق تمركز "داعش"، لقتل أكبر عدد من البشر.

وتقول السلطات الأمريكية أن الشريكين اشتريا تذاكر السفر لمصر، وتم القبض عليهما بعد التدقيق في أوراقهم بالمطار.

وجاء "محمد" و"حسين" إلى الولايات المتحدة كلاجئين صوماليين، في حين تمكن الأول بعدها من الحصول على إقامة دائمة قبل اعتقاله، بينما لا يزال "حسين" لاجئًا.