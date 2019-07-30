» بعد الاختفاء.. زوجة حاكم دبي تظهر في المحكمة

30 يوليه 2019 - 07:00 م

ظهرت الأميرة هيا بنت الحسين، زوجة حاكم دبي محمد بن راشد، للمرة الأولى منذ اختفائها يونيو الماضى، فى إحدى المحاكم بالعاصمة البريطانية لندن.

وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الثلاثاء، بأن الأميرة ذهب إلى المحكمة للاستماع لها حول ما إذا كان بإمكان طفليها البقاء في البلاد.

وغادرت الأميرة البالغة من العمر 45 عاما، دبي في يونيو، وترددت أنباء أنها كانت مختبئة في لندن، خوفا على حياتها وسط حديث عن محاولة إتمام إجراءات الطلاق بينهما.

وأوضحت الصحيفة أن الأميرة هيا توجهت لألمانيا في البداية وطلبت اللجوء فيها، قبل أن تذهب إلى قصر عائلتها الذي يبلغ ثمنه 85 مليون جنيه إسترليني في غرب لندن، حيث ظلت هناك منذ ذلك الحين.

وتقدمت الأميرة هيا للمحكمة العليا بلندن بطلب الحصول على الوصاية لأطفالها، وتلقت المحكمة العليا طلبا من الشيخ من بن راشد بإرجاع طفليه إلى دبي.

ورافق الأميرة هيا في المحكمة اليوم فريقها القانوني، الذي يشارك فيه محامي الطلاق فيونا شاكلتون، الذي تعامل مع قضية طلاق الأمير تشارلز والأميرة ديانا مسبقا.

وتزوجت الأميرة هيا بالشيخ محمد بن راشد في العاشر من أبريل سنة 2004، وكانت سادس زوجاته، وأثمر زواجهما عن طفلين هما الأميرة الجليلة (12 سنة) والأمير زايد (7 سنوات).