"كوشنر" يزور 5 دول عربية لاستكمال "صفقة القرن"

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وكالات

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غادر جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الولايات المتحدة، مساء الإثنين، نحو الشرق الأوسط، لمواصلة مباحثاته بشأن "ورشة المنامة" بالبحرين، يومي 25 و26 يونيو الماضي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية، بينها مجلة "فانيتي فير" السياسية، إن البيت الأبيض يأمل بالترويج لصندوق استثمار بقيمة 50 مليار دولار لقطاع غزة والضفة الغربية ومصر والأردن ولبنان (دول تستضيف لاجئين فلسطينيين)، مقابل تمرير الجوانب السياسية للخطة.

ويتردد أن تلك الخطة تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة، وحق عودة اللاجئين، وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وحسب "فانيتي فير"، تشمل جولة كوشنر: إسرائيل، الأردن، مصر، السعودية، والمغرب، فيما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن الإمارات ستكون أيضًا ضمن الجولة.

ويرافق كوشنر في جولته كلًا من: نائبه آفي بيركويتز، ومبعوث المفاوضات الدولية، جاسون غرينبلات، والمبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك.



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