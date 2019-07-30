السودان.. المجلس العسكري يوجه بتعطيل الدراسة حتى إشعار آخر

30 يوليه 2019 - 11:00 م

وجه المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الثلاثاء، حكام ولايات البلاد الـ 18، بتعطيل الدراسة ابتداءً من الأربعاء وحتى إشعار آخر.



ونقلت وكالة السودان الرسمية للأنباء (سونا)، عن الأمين العام لديوان الحكم الاتحادي صديق جمعة "توجيه المجلس بتعطيل الدراسة في مراحل رياض الأطفال، الأساسي، والثانوي".

وقال جمعة إن" المجلس العسكري الانتقالي هو من وجه بتعطيل الدراسة".

وفي وقت سابق الثلاثاء أعلنت السلطات السودانية، تعليق الدراسة في جميع مدارس ولاية كسلا شرقي البلاد، إلى أجل غير مسمى.

وطالبت لجنة المعلمين (أحد المكونات الرئيسة لتجمع المهنيين) المجلس العسكري، بضرورة تعليق الدراسة بصورة عاجلة، حتى تكوين حكومة مدنية، حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات.

يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهرات غاضبة عمّت مدن البلاد، للتنديد بمقتل 5 محتجين في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان الإثنين، منهم 4 طلاب، في أحداث فض مسيرة طلابية رافضة لنتائج تحقيق حول فض الاعتصام قبالة مقر الجيش بالخرطوم قبل نحو شهرين، وفق "لجنة أطباء السودان المركزية" المعارضة.

وأعلن والي ولاية شمال كردفان المكلف، الإثنين، تشكيل لجنة تحقيق وتقصي للأحداث، متهما مندسين بالدخول وسط المسيرة الطلابية السلمية.

وقررت لجنة أمن الولاية تعليق الدراسة بمرحلتيها الأساسية والثانوية، بجميع مدارس الولاية، "حفاظا على أرواح الطلاب والمواطنين إلى حين إشعار آخر"، وفق بيان.