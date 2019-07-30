» الرئيس السيسي: "الناس مش فقيرة زي ما الناس فاكرة"

30 يوليه 2019 - 10:50 م

اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، متحدثًا عن المشروعات الجديدة التي سيتم افتتاحها، بإجمالي 14 مدينة، إذ قال: «أسوان الجديدة، غرب قنا، أسيوط الجديدة، ثم الفشن، وأخيرًا الدلتا، وجزء المنصورة ورشيد وشرق بورسعيد».



وأضاف السيسي: «بقى أنا في المنصورة، أروح أصيف في الإسكندرية، ولا أطلع على المدينة الجديدة اللى حاتتعمل في المنصورة؟».



وتابع: «الدكتور مصطفى بيقولي كل الإسكان اللي اتعمل في المنصورة، تقريبًا اتاخد واتسكّن، الناس مش فقيرة زي ما الناس فاكرة».



ويعقد المؤتمر بمشاركة نحو 1500 شاب من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يشهد غدا، الأربعاء، الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي والتي تضم مشاركين من 29 دولة إفريقية.

