» هاني شاكر نقيبًا للموسيقيين للمرة الثانية

30 يوليه 2019 - 11:00 م

فاز الفنان هاني شاكر رسميًا بمقعد نقيب الموسيقيين للمرة الثانية على التوالي، حيث انتهت عمليات فرز الصناديق في جميع المحافظات والقاهرة.



وحصل شاكر على أغلب أصوات الجمعية العمومية الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات سواء في القاهرة أو المحافظات باكتساح منافسه الفنان مصطفى كامل.



وأغلقت أبواب التصويت في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم.

