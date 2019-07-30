"مدبولي": هذا هو سبب تأخر قرار رفع أسعار الوقود هذا العام

30 يوليه 2019 - 10:10 م

تحدث د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال كلمته في الجلسة الأولى لنموذج محاكاة الدولة المصرية، بالمؤتمر الوطني السابع للشباب، عن أسباب تأخر قرار رفع أسعار الوقود هذا العام، موضحًا «أن ردود الأفعال السلبية من المواطنين كان يخشاها الجميع».



وأضاف: «إذا أردنا تحقيق النجاح لنصبح مثل الدول الكبرى، كان علينا اتخاذ قرار برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق رؤية سياسية اقتصادية حقيقية».



وأشار «مدبولي»، إلى أن الحكومة اتجهت لإنشاء تجمعات صناعية بهدف توفير فرص عمل للشباب الصغير، والذي بدوره سيوفر فرص عمل، وعملة أجنبية.

