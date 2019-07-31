تعليق ناري لـ"موسى" على مكافآة لاعبى منتخب شباب اليد

أهدى الإعلامي أحمد موسى، لاعبي منتخب شباب اليد، باقة من الورود عقب فوزهم ببرونزية كأس العالم في إسبانيا.



وانتقد "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، المبالغ الهزيلة التي حصل عليها اللاعبين عقب تحقيق الفوز التي تصل إلى 7 آلاف و800 جنيه قائلًا: "أنا هكرمهم بورد أحسن من الـ 7 آلاف جنيه اللي حصلوتوا عليها مكافأة.. التكريم دا نيابة عن الشعب، اللي فرح بالإنجاز اللي حققتوه في البطولة.. وكله بيروح للكرة".

