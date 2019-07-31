"الزراعة" تكشف حقيقة تراجع الطلب على الأضاحي

31 يوليه 2019 - 12:10 ص

نفى الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، ما تردد عن تراجع الطلب على الأضاحي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي ارتفاع في الأسعار وهناك وفرة في الأضاحي والأسعار أقل من العام الماضي بنسبة 10%.



وقال "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد على في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة "الحدث اليوم" أن هناك انخفاضًا ملحوظًا في أسعار الأضاحي في الأسواق حاليا بسبب زيادة المعروض نتيجة تربية صغار المربين خاصة البتلو.



وأشار إلى أن منافذ وزارة الزراعة توفر أسعارا مناسبة 42 جنيها للجاموس، ويصل إلى 52 للحوم الأبقار و50 جنيها للماعز.









