استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين يعتبرون ترامب "عنصريا"

31 يوليه 2019 - 12:50 ص

أظهر استطلاع للرأي أجري حديثا في الولايات المتحدة، أن أكثر من نصف الناخبين يرون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شخصا "عنصريا".



ووفقا لمسح أجرته جامعة "كوينيبياك" الأمريكية مؤخرا على مستوى البلاد، يرى 51 في المئة من الناخبين، أن ترامب شخص "عنصري"، في حين أن 45 في المئة لا يعتقدون ذلك.

وذكر الاستطلاع أن النسبة المئوية للناخبين البيض الذين يعتقدون بعنصرية ترامب، بلغت 46 في المئة، فيما بلغت نسبة الناخبين السود 80 في المئة.

ومن ناحية أخرى، بلغت نسبة الناخبين الذين لم يوافقوا على أي خطوات يمكن اتخاذها من قبل الكونغرس بشأن "عزل" ترامب، 60 في المئة.