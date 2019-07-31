لاسارتي ينفعل على الخطيب: لو منفذتش اللي طلبته مترجعش تزعل

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«لاسارتي» يشرح أسباب تراجع مستوى الأهلي لـ«الخطيب»

لاسارتي

كشفت مصادر داخل النادي الأهلي عن جلسة جمعت أمس بين الكابتن محمود الخطيب - رئيس النادي - ومارتن لاسارتي المدير الفني للفريق.

وقالت المصادر إن خلافا وقع بين لاسارتي والخطيب بسبب إصرار الأول على قيد 27 لاعبا في القائمة الأفريقية بينما يصر الخطيب على قيد 24 لاعبا فقط تحسبا لضم صفقات جديدة في يناير المقبل .

وأشارت المصادر إلى أن "لاسارتي" قال للخطيب: "إذا أصررتم على قائمة من 24 لاعبا فقط فلا تحاسبوني على النتائج لأنني سأعتبر نفسي وقتها لست صاحب القرار بشكل كامل".

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