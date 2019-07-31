الدولار يستقر عند هذا الرقم

متابعات - أمينة عبد العال
يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.
وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 يوليو 16.58 جنيه.
وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع.
وسجل في البنك المركزي المصري 16.56 للشراء و 16.66 للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع، كما سجل في بنك مصر16.58 للشراء و 16.68 للبيع.
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