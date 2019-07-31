الدولار يستقر عند هذا الرقم

31 يوليه 2019 - 08:59 ص

يقدم موقع" المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 31 يوليو 16.58 جنيه.

وسجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 16.56 للشراء و 16.66 للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 16.65 للشراء و 16.75 للبيع.

وسجل في البنك المركزي المصري 16.56 للشراء و 16.66 للبيع، وسجل في البنك الأهلي المصري 16.58 للشراء و 16.73 للبيع، كما سجل في بنك مصر16.58 للشراء و 16.68 للبيع.