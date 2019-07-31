ملك البحرين يرفض مقابلة نتنياهو

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وكالات - الدويني فولي

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أفادت صحيفة "إيلاف" العبرية، بأن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقائه، قائلاً إن "وقت اللقاء لم يحن بعد".
ونقلت الصحيفة أمس الثلاثاء عن مصدر وصفته بـ"الكبير" قوله إن نتنياهو أرسل مؤخرًا موفدًا خاصًا يرافقه 3 أمنيين إلى البحرين، بحجة إطلاع المسئولين البحرينيين على أمر أمني خطر.


وأضاف المصدر أنه خلال اللقاء اقترح الموفد الإسرائيلي على ملك البحرين استقبال نتنياهو في المنامة خلال أغسطس المقبل، لبحث مسائل أمنية ذات اهتمام مشترك، لكنه رفض قائلا: إن "وقت اللقاء لم يحن بعد".


وتابع المصدر: "أراد نتنياهو الاستفادة من اللقاء بملك البحرين، لو تم، في حملته الانتخابية عشية الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 سبتمبر المقبل".


وأشارت "إيلاف" إلى أن مساعد نتنياهو رفض التطرق إلى هذا الخبر، قائلاً إن رئيس وزراء إسرائيل لا يعلق على مثل هذه الأخبار.

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