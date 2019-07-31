"الباز" لفنان شهير: نهايتك قربت وعلي إيدي

31 يوليه 2019 - 09:15 ص

واصل الإعلامي محمد الباز، هجومه على الممثل الإخواني هشام عبد الله، بعدما ظهر الأخير على إحدى القنوات الإخوانية بالأمس ليحرض على قتل أحد ضباط المباحث وأسرته قائلا: "نهايتك قربت وعلي إيدي، هنفضل وراكم وهنفضحكم أنتوا وأمثالكم".



وأضاف محمد الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية المحور، مهاجمًا إياه قائلا: "هذا الهارب وصل إلى مرحلة من الانحطاط الشديد، موضحًا أن كل هؤلاء الهاربين سيأتون إلى مصر لمحاكمتهم بالقانون لتحريضهم على رجال الجيش والشرطة".



ووجه محمد الباز، رسالة شكر لرجال الشرطة والقوات المسلحة المصرية على جهودهم في حفظ الأمن والأمان بمصر وحماية الدولة المصرية.

