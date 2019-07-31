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مفاجأة.. فرقة كايروكي تقاضي قنوات الإخوان

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كايروكي ومكملين
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متابعات-علا خطاب

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كايروكى

قنوات الإخوان

سرقة الاغانى

كشف المستشار القانوني لفرقة كايروكى الغنائية، عن استياء الفرقة من استغلال أغانيها من قبل بعض القنوات التليفزيونية وعبر الإنترنت بدون العودة إلى الفرقة أو أخذ موافقتها بصفتها صاحبة حقوق الملكية الفكرية لهذه الأعمال الفنية، ودون الحصول على تراخيص هذه القنوات.

وأكد المستشار القانوني للفرقة في بيان، أن إصدار أغاني كايروكى عبر الإنترنت، خاصةً ألبوميها الأخيرين "نقطة بيضا" و"أبناء البطة السوداء"، لا يعني عدم خضوع هذه الأغاني لقوانين الملكية الفكرية، حيث أنها مسجلة من الهيئات المختصة وحاصلة على موافقة هيئة الرقابة وتعد مصنفات فنية قانونية تخضع لمختلف القوانين القانونية والمادية، وبالتالي فإن استغلالها على هذا النحو يسئ إلى الفرقة ويؤثر عليها بالسلب سواء من الناحية المادية أو الفنية.

وأشار المستشار القانوني إلى أن هذه الأغاني هي مصدر الدخل الوحيد للفرقة عبر عرضها على قنواتها الخاصة عبر الإنترنت.

ولفت المستشار القانوني إلى أنه بصدد التحرك لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة لملاحقة كل القنوات الإعلامية التي تعدت على حقوق الملكية الفكرية لفرقة كايروكي، وقنوات الأغاني خاصة تلك القنوات التي تبث بشكل غير قانوني على الأقمار الصناعية، وغيرها من القنوات التليفزيونية وقنوات اليوتيوب على الإنترنت، والتي يقوم بعضها - مثل قناتي الشرق ومكملين- بعرض هذه الأغاني على مقاطع مصورة من مصادر أخرى مما يغير معناها ورسالتها، ويخدم أهداف وأغراض سياسية بعينها، دون أدنى مراعاة لقيمتها وأهدافها الفنية الأصيلة.

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