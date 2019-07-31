» فنان شهير يخضع لعملية جراحية دقيقة

يخضع المطرب مينا عطا، نجم برنامج "ستار أكاديمي"، لعملية جراحية دقيقة في عينه مؤخرًا، مشيرًا إلى أن حالته الصحية لا تستدعي القلق.

هذا وأوقف النجم كل نشاطه الفني حتى انتهاء فترة النقاهة والتعافي بشكل كامل، بحسب مجلة "لها" .

يذكر أن مينا عطا كان قد تزوج العام الماضي من فتاة خارج الوسط الفني، وحضر الحفل نخبة كبيرة من النجوم منهم تامر حسني و كارمن سليمان.

وإلى جانب نشاط عطا الغنائي، تميز بمجال التقديم الإذاعي وقدم طوال الفترة الماضية عددا من البرامج الناجحة.