تعليق نارى لـ"مبروك عطية" عن غلق المقاهى

31 يوليه 2019 - 10:59 ص

استنكر الدكتور والداعية الإسلامي، مبروك عطية، وجود المقاهي وسط الأحياء السكنية قائلا: "غير مقبول دينيًا وإنسانيًا" .



وأضاف "عطية"، خلال لقائه ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، أنه يجب استغلال أوقات ما بين العمل والعبادة فيما هو مفيد وليس بالجلوس علي المقاهي.



وتابع "عطية": "حرام شرعًا إنك تزعج سكان نايمين بالدومينو تقضي وقت راحة مش معناه أنك تقضيه في قهوة، اقضيه في بيتك مع أولادك أحسن".

