كويتية تتطاول على ضابطين فى المطار بسبب طريقة تفتيشها

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مطار الكويت
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وكالات - الدويني فولي

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الكويت

مطار

اعتداء

ضابط

واقعة مؤسفة شهدها مطار الكويت الدولي، حيث تعدت مواطنة كويتية على ضابطين، بسبب اعتراضها على طريقة تفتيشها.

واتهم ضابطان ومفتش مدني مواطنة بإهانتهم والتطاول عليهم، بعدما اعترضت على آلية التفتيش في مطار الكويت الدولي.

المواطنة، وخلال وجودها في مطار الكويت الدولي اعترضت على الإجراءات الأمنية المتبعة في عملية التفتيش وتطاولت بالقول على ضابطين ومفتش مدني تابع لوزارة الداخلية.

وعلى وقع الإهانات التي تعرض لها الأمنيان، أبلغا الجهات المختصة، وتمت إحالة المتهمة إلى المخفر وسجلت بحقها قضية إهانة موظف عام أثناء تأدية واجبه.

وأفاد مصدر أمني وفقًا لصحيفة الرأى الكويتية، بأنه «جارٍ التحقيق مع المتهمة للوقوف على ملابسات تطاولها على رجال الأمن أثناء القيام بواجباتهم الأمنية تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها».

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