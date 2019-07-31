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السيسي يشهد فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الشباب

الحياة السياسية

الرئيس السيسي
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"المصريون" تنقل لكم بثًا مباشرًا لفعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الوطنى السابع للشباب، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الشباب، بحفل تخرج البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي، وينتهي الحفل في الساعة 12 ظهرًا.

شاهد البث المباشر..

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