» مبروك عطية: الجلوس على المقاهي حرام شرعًا

31 يوليه 2019 - 11:35 ص

أثار الداعية الإسلامي وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور، مبروك عطية، جدلاً واسعًا بتصريحاته عن انتشار المقاهي في الإحياء الشعبية، حيث قال إن وجود المقاهي وسط الأحياء السكنية حرام شرعًا".

واستنكر الدكتور مبروك عطية في برنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر والمذاع على قناة "mbc مصر"، انتشار ظاهرة تواجد المقاهي الشعبية وسط الأحياء السكنية خاصة في محافظات القاهرة الكبرى.

وأكد أن هذا السلوك سلوكًا غير مقبول دينيًا وإسلاميًا لأن الجلوس على المقاهي المتواجدة وسط الأحياء السكنية ينتج عنه إزعاج للسكان الآمنين.

وقال: ”حرام شرعًا إزعاج ساكنين آمنين بألفاظ خادشة وأصوات الدومينو والتحرش بكل سيدة تمر أمام بعض الجالسين على المقهى”.

وأشار مبروك عطية إلى ضرورة وجود مثل هذه المقاهي في مناطق بعيدة عن السكان مثل ما يحدث عند إنشاء المصانع والشركات.

وأن تخصص الدولة منطقة خاصة للمقاهي أمام المصالح الحكومية أو ما شابهها قائلاً: ”مش حرام الناس تقضي وقت راحة في أي مكان تريد، لكن لا يجب أن يأتي ذلك على حساب السكان الآمنين”.