تعرف على موعد عيد الأضحى فلكيًا

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متابعات - أمينة عبد العال

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العالم الاسلامي

الهلال

10 اغسطس

أعلن مركز الفلك الدولي أن معظم الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر ذي الحجة 1440 هـ يوم غدٍ الخميس، 1 أغسطس، ورؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم الإسلامي.

وقال المركز إن رؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب من الدول العربية ومعظم قارة أفريقيا وجنوب أوروبا، مشيرًا إلى أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من أقصى غرب قارة أفريقيا والمحيط الأطلسي ومعظم القارتين الأمريكيتين، في حين أن رؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة من بعض الأجزاء الغربية من الأمريكيتين.

وأوضح مدير مركز الفلك الدول، المهندس محمد شوكت عودة، أن رؤية الهلال ممكنة يوم الخميس من معظم أرجاء العالم الإسلامي فمن المتوقع أن يكون يوم الجمعة 2 أغسطس غرة شهر ذي الحجة، وعليه تكون الوقفة يوم السبت 10 أغسطس، ويكون يوم الأحد 11 أغسطس أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيراً إلى أن مركز الفلك الدولي هذا سيقوم بتحري الهلال مساء غدٍ الخميس من على قمة جبل حفيت في مدينة العين.


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