بالأسماء.. مرتضى يعلن الصفقات الجديدة للزمالك

31 يوليه 2019 - 12:56 م

بدأ منذ قليل، مؤتمر الزمالك للإعلان عن الصفقات الجديدة التي عقدها الفريق لترميم الخطوط استعدادًا للموسم الجديد.



وحضر المؤتمر كل من: شيكابالا، مصطفى محمد، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد عواد، محمد أبو جبل، إسلام جابر، محمد عبد الشافي"، في حين لم يحضر اللاعب المغربي محمد أوناجم.



واستقبل الحضور شيكابالا بالهتاف والترحيب.



