بالأسماء.. مرتضى يعلن الصفقات الجديدة للزمالك

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مؤتمر

أسماء

الزمالك صفقات جديدة

بدأ منذ قليل، مؤتمر الزمالك للإعلان عن الصفقات الجديدة التي عقدها الفريق لترميم الخطوط استعدادًا للموسم الجديد.

وحضر المؤتمر كل من: شيكابالا، مصطفى محمد، كريم بامبو، أشرف بن شرقي، محمد عواد، محمد أبو جبل، إسلام جابر، محمد عبد الشافي"، في حين لم يحضر اللاعب المغربي محمد أوناجم.

واستقبل الحضور شيكابالا بالهتاف والترحيب.

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