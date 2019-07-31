بشرى سارة تسعد المصريين بشأن لحوم الأضاحي

31 يوليه 2019 - 12:59 م





أكد الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الوزارة تطرح لحوم الأضاحي بأسعار أقل من العام الماضي بنسبة 10%، وهذا يعود إلى وجود وفرة في اللحوم المعروضة.



وأضاف "القرش"، في مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على قناة الحدث اليوم الفضائية، أنه لا يمكن القول بوجود تراجع في الطلب على لحوم الأضاحي هذا العام.



وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن هناك وفرة في المعروض سببها وجود وفرة في تربية المواشي لدى صغار المربين، بالإضافة لإحياء مشروع البتلو، وهناك انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم، لافتا إلى أنها تبدأ من 42 جنيها للحوم الجاموس، و52 جنيهًا للحوم الأبقار، و65 جنيهًا للحوم الضأن.

