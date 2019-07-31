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"السيسي" لوزير الاتصالات: "عايزين نفهم اللي بنعمله معناه إيه"

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وزير الاتصالات

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مؤتمر الشباب


طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشرح معنى التحول الرقمي للمواطنين والهدف منه، قائلا: "إحنا عايزين نفهم الناس اللي احنا بنعمله دا معناه إيه، من فضلك اشرح للناس".

ورد "طلعت"، خلال كلمته على هامش مشاركته بجلسة التحول الرقمي ضمن فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني السابع للشباب، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الهدف الرئيسي من منظومة التحول الرقمي هو تقديم الخدمات الحكومية للمواطن المصري بشكل أفضل وسهل وميسر للتيسير عليه.

 وانطلقت أمس، الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يستمر لمدة يومين لبحث أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شابا من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

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